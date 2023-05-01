شاهد بالصورة والفيديو.. فنانة سودانية تقدم فاصل من الرقص المثير على أصوات الذخيرة والرصاص المشتعل خارج منزلها





أثارت فنانة سودانية ضجة اسفيرية كبيرة وذلك بعد نشرها مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نشرت عدد من الصفحات التي تنشط على فيسبوك الفيديو الذي نشرته الفنانة الصاعدة هبة الأميرة.

وظهرت هبة خلال المقطع وهي تقدم فاصل من الرقص المثير على أصوات ذخيرة ورصاص قام بتركيبها عى الفيديو أثناء رقصها وكتبت عليه (ضرب النار في شارع بيتنا).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين هاجم الفنانة بشدة وكتب أحدهم معلقاً (دا ما وقت استهتار وخفة دم وهظار..الناس بتموت فعليا في الشوارع).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين