بيان من الهيئة الوطنية السودانية لدعم الأمن والسلام والتنمية





بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة الوطنية السودانية

لدعم الأمن والسلام والتنمية

💢بيـــــــــــان…

الى جماهير الشعب السوداني العظيم…

_لقد ظللنا نحن في المكتب القيادي للهيئة الوطنيّة السودانية نتابع الأحداث التى تمر على البلاد بقلق شديد منذ احتلال قوات الدعم السريع المتمردة لمطار مروي بالولاية الشمالية، وأحداث الفوضى وخرق القوانيين وعدم الانصياع لقرارات القائد العام بإخلاء المطار ، مما أدى إلى احتجاز الضباط المصريين كرهائن وتسبب في حالة حدوث هلع ورعب وسط مواطنيين مدينة مروي.

إلى جماهير الشعب السوداني العظيم …

_تعمل قواتكم المسلحة السودانية الباسلة اليوم بروح وطنية عالية وإخلاص من خيرة جنود وضباط وشرفاء الوطن للحفاظ على أمن وسلامة البلاد ودحر قوات الدعم السريع المتمردة ، بعد أن كبدتها خسائر فادحة مما جعل قوات التمرد هذه تفقد جنودها وقيادتها واسلحتها.

إلى جماهير الشعب السوداني العظيم…

-ارتكاب هؤلاء المتمردين جرائم مخلة بالأخلاق والشرف ومخالفة للقوانين الدولية والعملية وحقوق الإنسان وذلك باستباحة هذه القوات المتمردة بقيادة المجرم ( محمد حمدان دقلو ) حرمات المنازل وقتل الأبرياء داخل الأحياء ، وأسر المواطنين واستخدامهم كدروع بشرية أثناء الكر والفر ، واغتصاب للنساء والأطفال وخطفهم من أمام منازلهم والذهاب بهم إلى مناطق مجهولة، و احتلال المستشفيات وطرد المرضي من العناية المكثفة ccu_icu و اتخاذها ثكنات لهم مما تسبب في موت المواطنين وحرمانهم من تلقي العلاج وانهيار البنية الصحية وسرقة المخازن والمصانع والصيدليات وومتلكات الشعب السوداني.

إلى جماهير الشعب السوداني العظيم…

إننا نؤكد وقوفنا التام مع قواتنا المسلحة السودانية بقلب رجل واحد وفي خندق واحد لدحر هذا التمرد إذ نرفض بشدة وندين التدخل الدولي في الشأن السوداني باعتباره شأن داخلي ونطالب من المجتمع الدولي تصنيف قوات الدعم السريع بجميع قياداتها كقوات إرهابية، ونطالب جميع الأحزاب السياسية السودانية الوطنية بالوقوف خلف القوات المسلحة باعتبارها صمام وأمن هذا الوطن.

الله أكبر والعزة للسودان

والسلام…

الله… الوطن… الجيش

الناطق الرسمي باسم الهيئة الوطنيّة السودانية.

الدكتور / أحمد الخميني