



هل تعرفون كم عدد المقاتلين الذين كانوا على ذمّة حميدتي يوم أطلق شرارة محاولته الانقلابية الغادرة في الخرطوم صباح 15 أبريل الجاري؟

40 ألف مقاتل!!! تخيلوا…

عدد رهيب يكفي لإسقاط بلدان بأكملها وليس عواصمها فقط. لكن، ورغم المباغتة، تصدّت له القوات المسلحة السودانية في ساعات وأوقفته عند حدّه وأنقذت السودان من شرّه.

أي نعم المعركة مستمرة حتى الساعة.. وهذا طبيعي لأن من الصعب على أي جيش في العالم إنهاء تمرّد 40 ألف مقاتل في عشرة أيام.. ولكن ما يجري أمام أعيننا تاريخ يُصنَع ويُكتب.

إن شاء الله تندحر فلول الميليشيا الإجرامية قريبا جدّا ويعود الأمن والسلام لمدينة النيلين الأزرق والأبيض.. للخرطوم البهيّة الجميلة الرائعة.

محمد الهاشمي الحامدي

