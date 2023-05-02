حسن إسماعيل يكتب: نصائح مابعد الحرب والهزيمة





حسن إسماعيل يكتب

سلامات

نصائح مابعد الحرب والهزيمة

– عزيزتي قحط.. الطرفة تقول أن المهندسين والعمال الصينيين الذين كانوا يعملون فى إنشاء كبري حنتوب فقدوا أحد أفرادهم بالغرق ولما استجلبوا فرقة لإنتشال جسده وجدوا أن الكلفة باهظة للغاية فأرادوا أن ينكصوا عن ذلك فسألوا قائد الفرقة:- هل إذا انتشلتموه لنا سيعود للعمل معنا فضحك قائد الفرقة وهز أكتافه وقال لهم ( لا ) فصاح الصينيون فى حبور( خلوا قبلوا فى قاع البحر) وبالطبع لم يسألوا له الرحمة

– بعد إفشال أغبى انقلاب فى السودان لم يعد حميدتي وقواته تصلح للعمل والاستخدام السياسي… ( فشنو … خلوا فى محلو ده)

– كثير من الحمقى يغرقون أثناء انتشالهم لغرقى ميؤوس من نجاتهم…. فانسوا… خليكم من قصة وقف الحرب دى فهي لن تعطي حميدتى قبلة الحياة

– عزيزي حميدتي الغرقان…

– كانت معركتك قُبيل منتصف أبريل مع البرهان وقوات الشعب المسلحة ولكن مذ ضحى الهزيمة فإن معركتك باتت مع قحط أولئك العُمي ( المسكوك العكاز) !!!

– ياااراااجل… حذرناك من الإستماع إلى هذيان السُكارى أو الإستماع إلى هذيان المٌهلوسين فتستمع إليهم مجتمعين( سكارى ومهلوسين) ؟؟

– إييييه من غالب الجيش غُلب !!!

– قلت لى حكومة( العمارات) عبد الرحيم دقلو وزير دفاع؟ والله دى فى اليانصيب ماتبقى… إنتو لاسياسيين لاقمرتية

سجم

حسن إسماعيل

١ / مايو / ٢٠٢٣