من جهل حميدتي بمكامن المعركة ودروب الحرب النفسية





ومن جهل حميدتي بمكامن المعركة ودروب الحرب النفسية

تقول انك مسيطر على القصر ثم تتكلم من ضل شجرة !

كيف تعترف ان كل الضباط النظاميين خريجي الحربية قد خانوك؛ في وقت كنت تردد ان مئات ضباط الجبش قد انضموا اليك !

تقول انك مسيطر عاى ٩٠% من العاصمة ثم تردد الجيش احتل كل مقراتنا !

الحرب هي امداد، اتصال، تسلسل قيادة، ارض ، حاضنة شعبية

فما الذي تملكه منه ؟

شاكر جدا لحميدتي الذي اكد ثقتتا في جيشنا عندما صرح انه تعرض للخيانة من ٤٨٠ ضابط منتدب من الجيش تركوا العساكر في السهلة ورجعوا الجيش

ذلك لتعلموا ان العقيدة القتالية للجيش هي السودان

لا مال ولا كيزان

محمد هاشم الحكيم