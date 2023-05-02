حميدتي على بعد خطوة واحدة من مرحلة التخليط الذهني والانهيار النفسي وانهياره سيكون دراما ضخمة جدا





الضباط الحقيقيون المسؤولون عن إكساب قوة حميدتي صفتها كقوة عسكرية مساندة (paramilitary) هم من تم انتدابهم من القوات المسلحة . حينما يتحدث الرجل عن خيانة 477 ضابط له من أصل 480 ضابطاً فهذا يعني عدة أمور، ويوصل رسائل في اتجاهات مختلفة أولها أن عملية الفصل الفيزيائي بين المكونات وإعادة القوة إلى أصلها المليشي قد تمت بسرعة فائقة وبطريقة تلقائية بعد إعلان التمرد، وبنسبة استخلاص تفوق ال ٩٩%، وأدناها أن الرجل لم يعد من الناحية الذهنية والنفسية بأفضل حالاً من المعتمر الذي ذهب إلى العسكري في الحرم المكي مبلغاً عن ضياع والده ووالدته وشقيقه مع زوجته وأطفاله الثلاثة، فلم يجد العسكري صعوبة في الرد عليه ببساطة ( والله يا أخوي إنت اللي ضايع مو هم !)…

الرجل على بعد خطوة واحدة من مرحلة التخليط الذهني والانهيار النفسي بكامل سماتها. انهياره سيكون دراما ضخمة جدا …يا للمسكين!

#المرصد_السوداني

زهير عبد الفتاح بابكر