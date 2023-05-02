الجزولي: قبل ان ترفع حاجبيك من الدهشة … هذا ما قلته للقاضي





دكتور الجزولي يكتب

*قبل ان ترفع حاجبيك من الدهشة … هذا ما قلته للقاضي*

لقد فضحت مؤامرة المتمرد حميدتي في لايف يوم 28/6/2020 بالتفصيل أي قبل 1017 يوما من الشروع فيها وذكرت على هذه المؤامرة ستة شواهد :

1/ اجتماع مع الإدارة الاهلية في الخرطوم 2 .

2/ اجتماع في باريس مع عبدالواحد محمد نور .

3/ اجتماع مع الإدارة الاهلية في الجنينة .

4/ زيارة خاصة إلى أديس ابابا بعيدا عن السفارة والمراسم والخارجية .

5/ تقرير رسمي لمجلس الأمن من 77 صفحة تحدث عن طموحه وجهوده لاستمالة حركات دارفور لمشروعه .

6/ مكالمة هاتفية بين احد قيادات حزبنا مع مدير مكتبه .

فضحت هذا المخطط الذي كان توقيت تنفيذه 30/6/2020 ثم 17/4/2021 ثم 30/6/2021 ثم 11/4/2022 ثم تهور وشرع فيه 15/4/2023 !!، لقد كانت قيادة الجيش على علم تام بكل مؤامراته الإنقلابية التي ذكرت تواريخها وتعلم عنه أكثر من ذلك بالصوت والصورة لكن لم تتعامل معه كما تعاملت مع الفريق هاشم عبدالمطلب واللواء بكراوي في المحاولات الإنقلابية المنسوبة إليهما والتي اثبتت المحكمة لاحقا انها لم تكن إنقلابات ، لم تتعامل معه قيادة الجيش وفقا للقانون لتقدير قدرته وهو تجنب مثل هذه المواجهة وكنت أقول علنا المواجهة اليوم 2020 أقل تكلفة من المواجهة غدا ، وفي لقاء اللجنة العليا لنداء اهل السودان مع رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان قبل عدة أشهر قلت له بالنص *( إن الإمارات تعمل كل يوم على زيادة تكلفة مواجهة حميدتي بزيادة تسليحه وتجنيده وانتشاره )*

لقد فضحت هذا المخطط علناً ومبكرا لأنني اعرف كيف يفكر المطبخ الإقليمي وما هي طرائقه في العمل وتجاربه في المنطقة ، فضحته ودفعت ضريبة ذلك الإعتقال بتوجيه مباشر من حميدتي لمدة 23 شهرا ، لا اقول هذا الكلام اليوم بعد أن هدم سلطته السياسية والعسكرية والمالية بمغامرته الخاسرة ، فقد قلت للقاضي في المحكمة امام جميع الحضور للجلسة *(انا لا صلة لي بالبلاغ الملفق 5984 للمدعو عماد الحواتي وإنما اعتقلني نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو بعد ان فضحت في لايف مخطط تحالفه العنصري العلماني الشرير للاستيلاء على السلطة )* هكذا قلت في المحكمة وهكذا كتب القاضي حرفا حرفا وكلمة كلمة وسيكون هذا موثقا في مضابط تلك المحاكمة لله ثم للتاريخ تقرأه اجيالنا القادمة ، عندما قلت هذا الكلام كان المتمرد حميدتي نائبا اول لرئيس مجلس السيادة يسرح ويمرح ويبرطع في السودان كيف ما يشاء يخشى انصاف الرجال سيفه ويسيل لعاب الانزال لذهبه .

شاهد هذا الفيديو المبثوث قبل 1017 يوما ولكأنه بث الآن .

د. محمد علي الجزولي