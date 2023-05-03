الجيش السوداني ليس للسودان بل هو لكل العرب والمسلمين





في حرب ١٩٤٨ في فلسطين كان الجيش السوداني في قلب الحدث وعند تهديد عبدالكريم قاسم كان الجيش السوداني بقيادة الزئبق هو من يدافع عن الكويت وكذلك حرب ١٩٦٧ التي فتح فيها السودان كل أراضيه للجيش المصري وفي حرب١٩٧٣ كان الجيش السوداني في قلب الحدث

وفي حرب أيلول الأسود كان قائد الجيش السوداني نميري هو من يخلي عرفات بنفسه وفي حرب الخليج الاولي كان الجيش السوداني يحارب الي جانب الجيش العراقي وفي حرب اليمن كان الجيش السوداني الجيش الوحيد الذي يقاتل بجانب الجيش السعودي

الخلاصة الجيش السوداني ليس السودان بل هو لكل العرب والمسلمين

ومايؤلم عندما يتعرض هذا الجيش لمؤامرة يكيد بعض العرب ويعرض بعضهم ويدعي بعضهم انه شان داخلي

سننتصر وأن مكر بنا الجميع فنحن جند الله جند الوطن

عقيد ركن ابراهيم الحوري

