🚨 اللواء بكراوي: الهدف هو القضاء على التمرد بشكل نهائي وضرب الكتلة الحرجة من قواته والقبض على قادته او هلاكهم





🚨 اللواء عبد الباقي بكراوي – قائد ثاني المدرعات الأسبق

يكتب :

نحن ننظر للحرب بشكل عام ونحكم على مساراتها ونظرتنا لها نظرة كلية ، فالحرب عبارة عن مجموعة حملات والحملة عبارة عن مجموعة معارك والمعركة عبارة عن عدة إشتباكات هنا وهناك كر وفر لخدمة هدف المعركة للوصول الى الهدف من الحرب ، لذلك لا ينبغي الحكم على نتائج الإشتباكات بمنأى عن هدف الحرب في حد ذاته والغاية منها ..

هنالك هدف إستراتيجي للحرب ومجموعة أهداف تكتيكية تقود لهذا الهدف الإستراتيجي ، والهدف الإستراتيجي يظل قائما والوصول إليه يعنى النجاح في الحرب والإنتصار فيها ، وحتى أن الإنتصار أثناء سير المعارك قد يكون إنتصار سياسي أو إعلامي وليس عسكري ولكن الوصول للهدف الإستراتيجي يكون هو بمثابة تحقيق إنتصار عسكري سياسي إعلامى ..

الآن يمكن لك أن تحكم على سير الأحداث ونوعية الإنتصارات التى يبحث عنها إعلام المتمردين والطابور الخامس !! ، نحن غايتنا هى الوصول الى الهدف الإستراتيجي من هذه الحرب وهو القضاء على التمرد بشكل نهائى وضرب الكتلة الحرجة من قواته والقبض على قادته او هلاكهم في هذه الحرب ، وللوصول لهذا الهدف تعمل القوات وفقا لخطة عسكرية تدار من غرفة القيادة والسيطرة ، وهذه الخطة تمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق المطلوب منها وإن بدت للكثيرين أنها تمضي بوتيرة بطيئة ..