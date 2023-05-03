رأي ومقالات
أحد أعيان دارفور قال لحميدتى: انت ماعاقل يازول؟ بتناقر فى البرهان ده مالك؟
انا عارف المجالس بالأسرار لكن فى حاجات ممتع إنك تحكيها… ممتع جد
– بعد يوم من دخول حميدتى مطار مروى فى ناس من أعيان دارفور مشوا ليهو
– الاشتغل سياسة ومااحتك بناس دارفور ديل فاتت علي كتير من الدروس والحكمة
– انا اشتغلت مع قيادات كتيرة منهم، ناس عركتهم التجربة وبقوا بتكلموا حكم … ناس كتار منهم
– واحد من ديل قال لحميدتى انت ماعاقل يازول؟ بتناقر فى البرهان ده مالك؟ والله العملو ليك البرهان ده أبوك ماعملوا ليك ( قال لى عديل كده)
– واسمع كلامى ده كويس… البرهان ده يرفع يدو منك يلاقوك رجال فى الجيش ده ينسوك اسمك ، انت مانصيح وروحك محرقاك
– وحدث ماحدث
حسن إسماعيل