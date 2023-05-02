شاهد بالصورة.. مواطن سوداني يحكي القصة الكاملة لسرقة سيارته من أفراد بالدعم السريع (هددوني ووضعوا السلاح في رأسي وطالبوني بالجلوس على الأرض ثم هربوا بالسيارة)





كشف مواطن سوداني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تفاصيل سرقة سيارته من قبل أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع التي تدخل في اشتباكات هذه الأيام مع الجيش بالخرطوم.

وكتب طارق مبارك بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين تدوينته التي أرفق معها صور سيارته المسروقة وأوراقها الرسمية: (عصر الأمس تم توقيفي بواسطة ثلاثة من مراهقي الدعم السريع تقاطع شارع النخيل مع الشرقي ودار الحوار التالي:٠ افتح نمط تلفونك٠٠ اتفضل٠ انزل تحت٠٠ جداً (نزلت)٠ انت شنو؟؟٠٠ مواطن ودي حلتنا٠ أقعد تحت يا زول “مع توجيه السلاح على رأسي”٠٠ جداً (قعدت).

وتابع: (امشوا على العربية “مخاطباً زملاءه” ركب الأول بمقعد السائق والثاني بالخلف أما الأخير -ولازال موجه سلاحه نحوي- ركب بجوار السائق وتحركوا وسط ذهولي .. بعد ثواني ركبت ركشة بنفس إتجاههم وسألت بعض الشباب وأكدوا لي انهم اتجهوا غربا بشارع البلابل جهة عبيد ختم وبحوزتهم العربة وهاتفي ونقودي وأغلب ملابسي وكمية من المواد الغذائية.

وختم طارق تدوينته التي تفاعل معها المئات من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي: (الآن كل ما يهمني عودة العربة مرفق صور حديثة لها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين