شاهد بالفيديو.. ناشطة سودانية شهيرة تقيم في أوروبا تفجر مفاجأة سعيدة لمواطنيها الذين يرغبون في الهجرة إلى أوروبا:( 3 دول أوروبية إذا قدمت عبر سفاراتها ستمنحك فيزا سريعة ومستحيل ترفض طلبك)





فجرت ناشطة سودانية شهيرة تقيم في أوروبا مفاجأة سعيدة لمواطنيها الذين يسعون للهجرة إلى أوروبا خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله والتي تقيم بدولة فرنسا عن أسماء ثلاث دول تمنح الراغبين زيارتها فيزا دخول إلى أراضيها.

وقالت الناشطة الشهيرة باسم ماما كوكي في فيديو لايف قامت بنشره على حسابها المتابع على فيسبوك أن دول لوكسمبورغ وليتوانيا والتشيك ستمنح فيزا سياحية لكل المتقدمين بطلبات.

وأكدت ماما كوكي في شرحها الذي تابعه محرر موقع النيلين أن شروط هذه الدول تتمثل في التقديم من بلد غير بلدك إضافة لكشف حساب بنكي وصورة من جواز ساري به إقامة في البلد الذي تقيم فيه.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين