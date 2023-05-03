الحكيم: النصر قريب آت لمن صبر





#خذوا_العبرة

ما قد يمر به احدنا من ضيق وخوف من موقف المعركة اليوم، وتحسب للمستقبل وشك في النتيجة؛ هو نفس ما حدث للصحابة معركة الأحزاب :

(إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11 )

والمطلوب خمس اشياء:

1. إحسان الطن بالله ان له حكمة من هذا،.

وإحسان الظن بالقيادة انها أدرى

2. اليقين ان الله ينصرمن انحاز إليه وفق قضية اقلها الزود عن الارض والعرض ودرء الغدر، في مقابل اقوام يقاتلون لدنيا وعصبية وقبلية

3. توقع مزيد من الصعوبات ثم الصبر عليها ( وزلزلوا زلزالا شديدا)

4. تمييز مواقف المنافقين والمرجفين وتاكيد انهم سيحاسبوا وستنظف الجموع منهم

5. النصر قريب آت لمن صبر

(إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12

اللهم انصر احسنهم دينا

واعفهم لسانا ويدا، وخيرهم اخلاقا

واصلحهم لدينك وعبادك المساكين

اللهم نصرك الذي وعدت

محمد هاشم الحكيم