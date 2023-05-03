♻️ شهداء الحرس الرئاسي.. الشجاعة.. والتضحية فداء لحفظ سيادة الوطن..





✍🏻 *استبسال وشجاعة.. وتضحية بالروح.. قلّ أن يجود الزمان بمثلها.. ابطال القوات المسلحة.. بالحرس الرئاسي.. شجاعة وبطولة وفدائية.. ستكون أوسمة فخر وشرف خالدة على جبين أطفالهم وزوجاتهم.. الذين كانوا ينتظرونهم بأواخر الشهر المبارك.. لقضاء عيد الفطر المبارك معهم.. لكن إرادة الله عزوجل.. اصطفتهم.. واختارتهم.. في العشر الأواخر.. من رمضان.. شهداء عند الله عزوجل.. بمشيئته المباركة.. وهم يذودون عن سيادة الوطن..

ويصدون الهجوم الغادر.. ويبذلون أرواحهم رخيصة.. دفاعاً عن الشرف والارض.. وسيادة البلاد..*

✍🏻 *٣٥ جندي من أبطال القوات المسلحة.. أدُّوا واجبهم الوطني باخلاص وتفاني.. لم يخونوا القوات المسلحة.. ولم يبيعوا أنفسهم لأجندة دولية.. ودولارات خليجية.. ولم يترددوا في الوقوف بصدورهم وأجسادهم.. مصدّات ودرقات لمجابهة سيل المدافع والرشاش.. وضرب قائدهم المقدم أحمد النور الإمام (الدفعة ٤٩).. مثالاً في كيف يتقدم القائد جنوده.. ليستشهد امامهم.. وهو يهتف بفدائية «استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه».. فيتصدى هو وجنوده بفدائية نادراً ان تحدث بالعالم.. ويجود الزمان بمثلها.. وسيذكرها كل العالم.. وستكون مثالاً.. للتضحية من أجل كرامة وسيادة الأوطان.. يُدرس بمختلف الأكاديميات العسكرية..*

✍🏻 *رجالُُ صدقوا.. في واجبهم الوطني.. وهانت الحياة في عيونهم.. من أجل استقرار السودان.. لم ينظروا للسودان في شخص القائد.. وامتصوا ببسالة وإقدام الضربة الأولى القوية.. من قوات الدعم السريع.. للقصر الرئاسي ولبيت البرهان واسرته.. وقائدهم المُقدم احمد النور.. يهتف بجنوده.. «دي تعليماتنا الأخيرة يا فدائيين.. سِدُوا الفرقة حول القائد.. ودعناكم الله».. فيقاتلون بضراوة ويدحرون عدوهم.. بصدورهم ويُرجعونه أدباره.. وينقذون قائدهم…*

✍🏻 *الحرس الرئاسي يُحدّث عن رجالٍ كالأسود الضارية.. انقذوا كل قادة الجيش.. من القبض عليهم وقتلهم بالقصر الرئاسي.. وكانوا نواة الثبات العسكري.. ووقود الحماس والشجاعة للقوات المسلحة بالقيادة العامة.. وبكل أرجاء ولاية الخرطوم..*

✍🏻 *تكريماً لتضحياتهم.. تمّ دفنهم بالقيادة العامّة.. لتكون مقبرة بطولة خالدة.. يسجلها التاريخ السوداني.. وتتناقلها الأجيال.. لتكون زاداً للجيش السوداني.. ومصدر الهام.. لقوته وشجاعته وعزّته.. وغداً.. سيتم التعرف عليهم جميعهم… وستُنشر صورهم وتضحياتهم بكل العالم..*

✍🏻 *اللهم تقبلهم.. قبولاً حسناً.. وأسكنهم مع الصديقين والشهداء وحسُن أولئك رفيقاً.. واحفظ اللهم أطفالهم وأسرهم.. وأجمعهم بهم في جنة عرضها السموات والأرض.. أُعدت للمتقين..*

✍🏻 *#علــــــي_جعفــــــر*