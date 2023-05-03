



باسم الاتفاق الإطاري احتل حميدتي مطار مروي والقصر الرئاسي والإذاعة والتلفزيون، وقتل ضباط الحراسة وغدر بجيرانه في حي المطار من النساء والأطفال وجعلهم رهائن، واقتحم المستشفيات ومحطات المياه، واحتجز الأطباء، ودمر كثير من مؤسسات الدولة، وعرض جياد الصناعية للنهب، والسجون للاستباحة، وقال حميدتي بالحرف إنه قبل الاطاري لم تكن هنالك مشكلة بينه وبين البرهان، وبالمقابل ذكر بابكر فيصل وخالد سلك وشوقي عبد العظيم أن البديل للإطاري هو الحرب، ولا زال مستشارو قائد المليشيا يتحدثون عن سير المعارك الحربية لتنفيذ هذا الاتفاق، قالها فارس النور، وشدد على ذلك، وبهذا كشف الاتفاق الإطاري عن وجهه البشع، وتحول إلى عملية عسكرية ملوثة بالدم.

عزمي عبد الرازق