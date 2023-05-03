شاهد بالفيديو.. الممثل المصري الشهير محمد هنيدي يبدي اعجابه بنجمة السوشيال ميديا السودانية مها جعفر ويطلب رقم هاتفها على الهواء





أبدي الممثل المصري الشهير محمد هنيدي اعجابه الشديد بنجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة مها جعفر وذلك بعد لقاء جمعهما عبر بث مباشر على إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قدمت مها خلال البرنامج الذي يبث على مواقع التواصل الاجتماعي أداء تمثيلي عالي.

حيث قامت بتقليد أكثر من خمسة لهجات لدول عربية مختلفة منها اللهجة السودانية والمصرية إضافة لعدد من اللهجات الخليجية في أداء واحد.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أبدى هنيدي اعجابه الكبير بموهبة مها وقام بالتصفيق لها على الهواء قبل أن يطلب من صاحب فكرة البرنامج أن يأخذ له رقمها ويرسله له.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين