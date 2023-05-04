



الإمارات استنفرت كل علاقتها في المنطقة لإنقاذ “دقلو ” إخوان من الورطة ..

استعانت ب “كينيا” ،”اثيوبيا”، “جنوب السودان” ، وايضا “موسى فكي ” ورئيس الوزراء السابق “عبدالله حمدوك ” للضغط على “البرهان” بقبول لقاء “حميدتي ” في جدة ،حتى توفر له مخرج آمن ..

الحلقة الخاصة لآل دقلو من النائحات المستأجرات اصبحت تتساقط ، إختفى “فارس النور ” تماماً عن الإعلام.

“يوسف عزت” يعيش حالة إحباط بسبب الهزائم المتكررة .

اما “محمد المختار” يبحث جاهداً عن مخرج للانسحاب ..

احد الضباط في الكتيبة التي تحتل القصر الجمهوري هاتفه والده لإثناءه عن رمي نفسه في آتون المحرقة .. ولكنه أبلغه ان كل محاولات الاستسلام تنتهي بالإعدام ..

وهو ما أكده الناطق الرسمي امس في بيان الجيش عن حدوث اشتباكات بين المتمردين بسبب رغبة البعض في التسليم

رشان اوشي

