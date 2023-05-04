شاهد بالفيديو.. فرد من الدعم السريع يبدأ في نشر رواية كاذبة عن هزيمتهم للجيش ويقطع حديثه ويهرب فور سماعه صوت الطائرة الحربية





سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان من أحد أفراد قوات الدعم السريع وذلك بعد تصويره لمقطع فيديو لم يكمله من خلاله حديثه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تداول الجمهور الساخر المقطع الذي بدأ الحديث من خلاله فرد الدعم السريع مؤكداً اكتساحهم للجيش وحصدهم لغنائم عبارة عن دبابات.

وتفاجأ الجمهور بقطع الجندي لحديثه وتوجهه لعربته والهروب فور سماعه صوت طائرة حربية تتبع للجيش وهي تعبر سماء معسكرهم.

وكتب متداولو المقطع بحسب ما نقل عنهم محرر موقع النيلين وهم يوصفون الواقعة (جنجويد عاوز يكذب قامت الطيارة كبست وقام هو بالجري الشديد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين