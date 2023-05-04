شاهد بالفيديو.. في لحظة استراحة.. ضباط صغار بالجيش السوداني يغنون للوطن بصوت جميل (بلادي أنا) والشاعرة داليا الياس تتغزل فيهم: (يا حلاة الدنيا فيكم..أولادي وأعقر عليكم)





حصد مقطع فيديو لضباط سودانيون وهم يتغنون في لحظة استراحة آلاف الاعجابات والتعليقات الجميلة والمشيدة والمتغزلة فيهم من قبل الجمهور.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الضباط وهم يتغنون للوطن برائعة الهرم الراحل عثمان حسين (أفديك بالروح يا موطني).

وكان من ضمن أبرز المشاركين المقطع الإعلامية والشاعرة المعروفة داليا الياس التي شاركت المقطع وكتبت عليه عبارات جميلة تغزلت بها في ضباط الجيش.

وكتبت داليا بحسب ما نقل محرر موقع النيلين (ياحلاة الدنيا فيكم) وتابعت بعبارات شعرية (هيبة وهندام… ورجالة وإلتزام…طلقتوا الفارغة ورميتوا قدام) وختمت (أولادى وأعقر عليكم.. الجياشة يا مطر الرشاش).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين