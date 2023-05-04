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شاهد بالفيديو.. في لحظة استراحة.. ضباط صغار بالجيش السوداني يغنون للوطن بصوت جميل (بلادي أنا) والشاعرة داليا الياس تتغزل فيهم: (يا حلاة الدنيا فيكم..أولادي وأعقر عليكم)

2023/05/04
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Waving the national flag, Sudanese soldiers rally in the capital Khartoum following a speech by Field Commander Brig. Mohammed Hamdan Hemaidti, on May 21, 2014, after troops from the controversial Rapid Support Forces said they seized a strategic area about 20 kilometres (12 miles) northeast of South Kordofan's state capital Kadugli. AFP PHOTO/ASHRAF SHAZLY (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)

حصد مقطع فيديو لضباط سودانيون وهم يتغنون في لحظة استراحة آلاف الاعجابات والتعليقات الجميلة والمشيدة والمتغزلة فيهم من قبل الجمهور.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الضباط وهم يتغنون للوطن برائعة الهرم الراحل عثمان حسين (أفديك بالروح يا موطني).

وكان من ضمن أبرز المشاركين المقطع الإعلامية والشاعرة المعروفة داليا الياس التي شاركت المقطع وكتبت عليه عبارات جميلة تغزلت بها في ضباط الجيش.

وكتبت داليا بحسب ما نقل محرر موقع النيلين (ياحلاة الدنيا فيكم) وتابعت بعبارات شعرية (هيبة وهندام… ورجالة وإلتزام…طلقتوا الفارغة ورميتوا قدام) وختمت (أولادى وأعقر عليكم.. الجياشة يا مطر الرشاش).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

2023/05/04