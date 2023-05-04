شاهد بالصورة والفيديو.. مغترب سوداني بالسعودية يتبرع للجيش بمبلغ 30 ألف ريال سعودي لشراء لحوم للمقاتلين تعينهم على قهر العدو ويتبرع بمبلغ 100 ريال فقط للدعم السريع ليشتروا بها عدس لجنودهم





أعلن مواطن سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية دعمه الكبير للقوات المسلحة السودانية في معركتها ضد قوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أعلن المواطن يوسف جار النبي عن تبرعه للقوات المسلحة السودانية بمبلغ 30 ألف ريال.

وأكد يوسف في حديثه أن تبرعه سيذهب لشراء ضان يتم ذبحه وتجهيزه لجنود الجيش السوداني تعينهم على الحرب وقهر العدو وتحقيق النصر.

وسخر المغترب السوداني بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين من قوات الدعم السريع وأعلن تبرعه لهم بمبلغ 100 ريال فقط يتم بها شراء عدس وطبخه للجنود.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين