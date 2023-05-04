



الضحالة السياسية!!

محمد حمدان دقلو نفسه كان يخجل عندما يتحدث بسوء ضد قواتنا المسلحة .. الكثيرين ممن يتآمرون بصورة واضحة ضد قواتنا المسلحة الان في صفحاتهم في الميديا عندما يكون هنالك خبرا ضد قواتنا المسلحة فيما يتعلق بالخسائر في الحرب مثل ان يهدم منزل او يتضرر احد المواطنين ينشرون الخبر وبشاركونه بصورة كبيرة، ونجدهم يتحدثون بأن من ارتكب هذا الخطأ هم القوات المسلحة بالاسم وانهم هدموا منزل فلان وقتل بسببهم المواطن علان .. اوقفوا الحرب.. لا للحرب.. بالرغم من أن هذا الحرب بين طرفين!! وفي الطرف الاخر عندما تدخل قوات الدعم السريع وتضرب الاطباء والكوادر الطبية وتطردهم من مستشفى الخرطوم او مستشفى الجنينة ويتخذها مقرا لقواته او ينهبون محلا تجاريا او ينهبون بنكا من البنوك او تجدهم داخل بيوت المواطنين بمقطع فيديو صورة وصوت او يهاجمون منزل امام الانصار الصادق المهدي فإنهم ينسبونها إلى (مجموعة عسكرية) ولا ينسبونها صراحة بالدعم السريع كما يفعلون مع القوات المسلحة في اي هفوة. نحن لا نريد من احد ان يجامل القوات المسلحة عندما ترتكب خطأ لان خطأ الحروب وارد، ولكننا نتمنى ان يحكموا على الاحداث بإنصاق وعدالة فقط لاغير (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ)

دكتور: عنتر حسن