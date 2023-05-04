الدعم السريع يقتحم مستشفى الدايات بأم درمان بصورة مخجلة





ألم تجد مليشيا آل دقلو في كل هذه البلاد مكان لتختبئ فيه غير المستشفيات؟ اليوم اقتحم الدعم السريع مستشفى الدايات بأم درمان، بصورة مخجلة، كشفت عن وضعيتها الحرجة.. هذه أماكن لتلقي العلاج وليست ثكنات عسكرية، أين الشجاعة التي تحدث عنها قائدكم حميدتي عندما تحدى الجميع، قائلاً ” ديك النقعة والذخيرة توري وشها”، وعندما سمع أصوات الذخيرة ولى هارباً ودخلت قواته مستشفى الولادة!

عزمي عبدالرازق



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*بيان مهم وعاجل*

تعرضت مستشفى الولاده امدرمان فجر اليوم الخميس الموافق 4/5/2823،في تمام الساعه 3 صباحا لهجوم من افراد تتبع ل قوات الدعم السريع وقامت المجموعه بتهديد الافراد الموجودين وهم 3 نظام عام و طباخ وكهربائي و2 عامل وتمكنوا من كسر الخزينه ونهبوا المبالغ الموجوده والتى قدرت بواسطه كبير الصيارفه بالمستشفي بحوالي ال20 مليون جنيه تتضمن الامانات حسب كشوفات الصرف كما قامو بطرد العاملين من المستشفى لتصبح المستشفي تحت قبضتهم بالكامل كما تم ادخال تاتشرات لداخل المستشفى…

اداره مستشفى الولاده امدرمان..