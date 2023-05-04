شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة آية أفرو تستفز الشعب السوداني وتبكي بحرقة ليس حزناً على بلدها ولا على الشهداء ولكن بسبب عدم حضورها حفل غنائي بالسعودية (لأنهم حادين على السودان خسرت 50 ألف ريال)





أثارت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية آية أفرو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرها مقطع فيديو تسبب في غضب الآلاف من مرتادي مواقع التواصل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت المودل بنشر مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تبكي بحرقة وبشكل هستيري.

وتوقع المتابعين في بداية المقطع أن يكون سبب بكاء أفرو الحزن على السودان وعلى أرواح الشهداء الذين سقطوا في الأيام الماضية.

ولكن الراقصة فاجأتهم بقولها أنها حزينة بسبب عدم مشاركتها طوال الشهرين الماضيين في ثلاثة فعاليات بالمملكة, وأضافت بحسب ما تابع محرر موقع النيلين أن أكثر ما يغيظها عدم حضورها حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بالمملكة العربية السعودية.

كما أكدت أنها حزينة للغاية لعدم مشاركتها في الحفل الذي رصد له تركي آل الشيخ مبلغ 50 ألف ريال سعودي جائزة لصاحب أجمل فيديو.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين شن هجوماً قوياً على آية أفرو, حيث وصفها البعض بعدم الاحساس وأكد البعض الآخر أن تريد استفزاز الشعب السوداني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين