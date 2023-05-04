مبارك أردول: لجنة الأطباء المركزية جناح المليشيا الطبي!!





حدثني ممن أثق بهم أن المسؤولين بلجنة الأطباء المركزية والذي يسيطر عليها حزبيين في المجلس المركزي (ليست نقابة الأطباء) يعملون كجناح عسكري طبية للمليشيا يقومون بالتنسيق اللوجستي للمواقع الطبية التي تحتل حاليا وكذلك يمدونهم بالوقود فضلا عن تقديم الرعاية الصحية لمقاتلي الدعم السريع، وعن عمد يتجاهلون تنبيه العالم من انتهاكات المليشيا أو رصد الضحايا المدنيين والمعتدى عليهم بواسطتها عنفا واغتصابا للنساء، كما كانت تنشط وقت التظاهرات سابقا.

هل منهم من يؤكد او ينفي هذه المعلومات ويخبرنا لما الصمت عندما يحدث ؟

النصر للقوات المسلحة

الجيش جيش السودان

مبارك أردول