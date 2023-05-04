



• الرئيس بايدن استشعر لأول مرة خطورة مايجري في السودان علي الأمن القومي الأمريكي ..

• أمريكا ظلت تتفرج علي مايجري في الخرطوم من استهبال واستسهال سياسي تقوده مجموعة هواة سياسيين لا سابق خبرة وتجربة لها في الشأن السياسي المحلي والعالمي ..

• سفير أمريكا في الخرطوم كان يقوم بدور علاقات عامة لاعلاقة له بهموم دولته في السودان حيث كان يسافر إلي ولايات السودان البعيدة ليشرب القهوة ويأكل القراصة !!

• أمريكا كانت تظن أن زعزعة الأوضاع في السودان لن تصل شرارة لهبه باب البيت الأبيض وهو عين ما أدركه العجوز بايدن فقام مذعوراً ليصدر أمره التنفيذي بفرض عقوبات علي شخصيات تزعزع الاستقرار في السودان وتهدد الأمن القومي الأمريكي !!

• الشخصيات والأطراف التي يستهدفها الرئيس الأمريكي بالعقوبات هي حميدتي ، فاغنر الروسية ، خليفة حفتر ..

• أمريكا لن تفرض عقوبات علي البرهان لأن ذلك سيحرجها مع حلفائها في المنطقة .. كما لن تفرض واشنطن عقوبات علي الأمارات برغم أنها ( سبب أذية الشعب السوداني ورأس الفتنة وذنبها)..

عبد الماجد عبد الحميد

