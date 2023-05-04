شاهد بالفيديو.. نساء السودان يخرجن لاستقبال أبطال القوات المسلحة بــ(الزغاريد) بعد تدميرهم لقوات الدعم السريع بمدينة بحري وأحد أبطال المعركة يمنح الحاضرين “طلقة” ليتذكروهم بها





حقق الجيش السوداني نصراً كبيراً على قوات الدعم السريع في معركة شهدتها مدينة بحري بالعاصمة الخرطوم صباح اليوم الخميس.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شكلت قوات الدعم السريع خطراً على سكان مدينة بحري طوال الأيام الماضية بسبب انتشارهم فيها.

انتصار الجيش أسعد سكان بحري الذين خرجوا لاستقبال الجنود أثناء تمشيطهم شوارع المدينة بعد نهاية المعركة, وخرج النساء في مقدمة المستقلبين للجيش.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أطلق النسوة “زغاريد” الفرح تعبيراً عن فرحتهم بانتصار الجيش وتدميره لقوات الدعم السريع, جنود الجيش الذين شاركوا في المعركة تفاعلوا مع احتفال الشعب بهم وقام أحد الجنود بمنح الحاضرين “طلقة” ليتذكروهم بها.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين