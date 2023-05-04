



بعض الخائنين من المعزين في جنود قواتنا المسلحة بيقول ليك كجزو من التضامن والتعزية نحن قاعدين نفقد أفضل جنودنا في حرب عبثية! دا بالنسبة ليك! لكن حقو تمشي تسأل أي ضابط ولا جندي في الجيش السوداني!

الحرب دي بالنسبة ليهم أشرف حرب خاضها الجيش السوداني في تاريخه، على خلاف كل حروبه مع الحركات المسلحة، لتحرير عاصمته من انقلاب مليشيا أسرية استخباراتية ارتزاقية تقوم عقيدتها على السلب والنهب وبلا مشروع ولا غاية سياسية.

نحن مقدرين إنك بي نظرتك شايفها حرب مليشيا الكيزان ضد حرب مليشيا حميدتي، لكن الجندي والضابط الوطني الدخل الجيش حبا في البلد دي من كل ولايات البلاد ما شايفها كدا. دا زول شايف روحو بيموت عشان مهمة مقدسة وهب ليها روحه. أنت لو قبائليتك السياسية حرمتك الشوفة دي، قدِّر إنو دي نظرته ونظرة أهله القبلوا إنو يدخل الجيش وعارفين إنو يوم ممكن يفقدوه وشايفينو شهيد بلده في حرب الكرامة واستعادة الدولة!

#ما_تعزي_فيهم خليك عميل كده خليك جبان كده خليك معفن من جوه كده :!

الرحمة والمغفرة لجنود وضباط القوات المسلحة.

🖋️ Amr Salih Yassin