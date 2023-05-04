شاهد بالصورة والفيديو.. جنود بالجيش السوداني يعثرون على مذكرة مكتوبة بلغة أفريقية غريبة كتبها قناص بالدعم السريع قبل هروبه من المعركة





أعلن جنود بالجيش السوداني يتبعون لسلاح الإشارة عن عثورهم على مذكرة غريبة تركها أحد قناصي قوات الدعم السريع قبل لحظات من هروبه بعد اشتباكات دارت اليوم الخميس بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام أحد الجنود بتصوير المذكرة التي قام بكتابتها القناص, ووضح من خلال الكتابة أنها مكتوبة بغة غريبة غير اللغات المعروفة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ذكر في تعليقاته أن اللغة التي كتبت بها المذكرة هي لغة إحدى الدول الأفريقية المجاورة وهو ما يدل على وجود جنسيات مختلفة وعديدة داخل مليشيات الدعم السريع.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين