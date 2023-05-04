شاهد بالصورة.. بسبب الظروف التي تمر بها البلاد دكتور فيزياء بجامعة الخرطوم يتجه لبيع الخضار ويطرح مبادرة انسانية رائعة للتخفيف على المواطنين وسط تفاعل غير مسبوق





خطف أستاذ بقسم الفيزياء جامعة الخرطوم الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وأصبح حديث الأسافير والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر عدد من طلاب الأستاذ والمقربين منه مبادرة قام بطرحها بعد توجهه للعمل في مجال بيع الخضار.

وكتب المتابعون في تدوينة أرفقوا معها صورة الأستاذ محمد يوسف قالوا فيها (الفي الصورة دا أستاذنا دكتور محمد يوسف أستاذ بقسم الفيزياء جامعة الخرطوم، درَّس أجيال في كلية العلوم وعدد من كليات المجمع الطبي بالجامعة ولسه مسيرة عطاءو ورسالتو العلمية مستمرة.).

وتابعوا بحسب ما نقل عنهم محرر موقع النيلين: (دكتور محمد يوسف بالإضافة لشغلو في الجامعة، بمتهن بيع الخضار كعمل إضافي حاليًا عامل مبادرة جميلة جدًا، بمشي يجيب خضار وفاكهة من السوق المركزي وببيعها بأزهار زهيدة للمواطن، بالرغم من إنو دي أيام تجارة أزمات واستغلال إلا إنو شغال عكس، شايف إنو دي أيام شدة فمفروض يقيف فيها مع الناس ويساهم في التخفيف عليهم.).

كما نشروا قائمة أسعار الخضروات التي قام بطرحها بأسعار قد تكون سعر تكلفة الانتاج فقط خلاف الترحيل وغيره, جاءت الأسعار التي وضعها الدكتور للتخفيف على المواطنين كما يلي: (الطماطم ٣ كيلو بـ ١٠٠٠ج البطاطس الكيلو بـ ٥٠٠ج القرع الكيلو بـ ٥٠٠ج الموز ٣ كيلو بـ ٢٠٠٠ج الجوافة الكيلو بـ ١٠٠٠ج).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين