شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو ترد على منتقديها بسبب مقطعها المثير للجدل وتهاجم داليا الياس: (ماما حذرتني منك وطائشة انتي لأنك إمرأة كبيرة وبتتكلمي عن الفحولة)





نشرت الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية المثيرة للجدل آية أفرو مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد خصصت أفرو المقطع للرد على منتقديها بسبب فيديو قامت بنشره أمس وأثارت به ضجة إسفيرية غير مسبوقة.

وكانت آية أفرو قد خرجت في مقطع فيديو أمس الخميس عبرت من خلاله عن حزنها الشديد لعدم مشاركتها في أكثر من فعالية بالمملكة العربية السعودية التي تقيم فيها هذه الأيام بسبب الأحداث التي يمر بها السودان.

ووصف المودل المثيرة للجدل خلال حديثها الذي رصدته محررة موقع: رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفارغين, وقالت أنها أوقفت عملها بالسعودية الذي جاءت من إجله حزناً على السودان.

كما شنت أفرو هجوماً قوياً على الصحفية والإعلامية المعروفة داليا الياس بسبب انتقادها لها وقالت في ردها أن الصحفيتان داليا الياس وفاطمة الصادق يريدان تحقيق ترند على حسابها.

وأكدت في ردها على داليا الياس التي وصفها بالطائشة أن والدتها طلبت منها قطع علاقتها بها وذلك بعد حديثها الشهيرة عن أزمة الفحولة.

وقالت آية أفرو بحسب ما نقلت محررة موقع النيلين أن داليا الياس هي الطائشة بدليل أنها إمرأة كبيرة وتتحدث بكلام مخزئ عن مواضيع مثل الفحولة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين