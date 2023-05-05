شاهد بالفيديو.. هل توقعوا حدوث هذه الحرب؟ متظاهرون يهتفون أمام القيادة العامة قبل 4 سنوات وبعد سقوط البشير: (قوات مسلحة بس والدعم يسقط بس) والجمهور يسأل: (يا ترى أين ذهب هؤلاء الخبراء)





نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو تم وصفه بالنادر نظراً للحديث الغريب الذي بداخله وهو ما زاد من أهمية المقطع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع النادر متظاهرون وهم يهتفون أمام القيادة العامة للجيش قبل 4 سنوات وتحديداً بعد سقوط الرئيس البشير.

وهتف الشباب المتظاهرون وكأنهم توقعوا حدوث الحرب بين الجيش والدعم السريع حيث هتفوا بصوت واحد (قوات مسلحة بس والدعم يسقط بس).

رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا وبحسب متابعات محرر موقع النيلين قاموا بتداول المقطع مع طرحهم سؤال هام (يا ترى أين ذهب هؤلاء الخبراء).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين