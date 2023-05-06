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بالصورة.. تعرف على التفاصيل والأسماء.. الجيش السوداني والدعم السريع يستعدان لبدء المفاوضات بالسعودية.. الجيش يكلف ضابطين وسفير وفارس النور واثنين من آل دقلو يمثلان الدعم السريع

2023/05/06
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بمبادرة سعودية أميركية يستعد قادة من الجيش السوداني والدعم السريع لبداية التفاوض اليوم السبت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وافق قادة الجيش والدعم السريع على وساطة أميركية سعودية ببدء مفاوضات غير مباشرة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وجرى فعليا إرسال ممثلين للطرفين لبدء هذه المشاورات خلال ساعات.

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ويضم وفد القوات المسلحة السودانية أربعة أعضاء أبرزهم اللواء ابوبكر فقيري ، واللواء محجوب بشري و السفير عمر صديق للشؤون الخارجية.

فيما يضم وفد الدعم السريع العميد فارس النور للشؤون الانسانية واثنين من آل دقلو هما العميد عمر حمدان ، والرائد قوني حمدان دقلو.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

2023/05/06