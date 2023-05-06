شاهد الفيديو الذي أبكى المتابعين.. سيدة سودانية تمسك بالكعبة وتنهار بالبكاء وهي تدعو: (اللهم أحفظ جيش السودان وشباب السودان) والمئات من المعتمرين يدعون معها





تصدر مقطع فيديو لسيدة سودانية وهي تقف أمام الكعبة المشرفة قائمة الفيديو الأكثر مشاهدة وتداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أبكت السيدة السودانية الآلاف من متابعي ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعد بكائها الشديد وهي ممسكة بالكعبة.

المعتمرة السودانية انهارت بالبكاء أثناء وقوفها أمام بيت الله وأخذت تدعو للسودان وشبابه وجيشه وهي تبكي, حيث كانت تردد في دعائها (اللهم أنا جيتك في بيتك فلا تردني خايبة.. اللهم أحفظ جيش السودان وشباب السودان).

ووفقاً لمتابعة محرر موقع النيلين فقد تعاطف المعتمرين مع السيدة وخففوا عليها مع دعواتهم بأن يستجيب الله لها ويحفظ السودان وأهله.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين