بالصورة.. من هو اللواء أبو بكر فقيري كبير مفاوضي الجيش السوداني في مفاوضات جدة مع الدعم السريع؟





اختار الجيش السوداني شخصيات غير معروفة إعلامياً لمفاوضات الدعم السريع في جلسة تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمبادرة سعودية أمريكية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خلت قائمة الجيش السوداني لمفاوضات الدعم السريع من الشخصيات البارزة والمعروفة لدى وسائل الإعلام السودانية.

وتم اختيار اللواء أبو بكر أبودقن فقيري كبير مفاوضي الجيش وهو من الشخصيات الغير معروفة إعلاميا، لكنه من الوجوه التي لها خبرتها في مجال المفاوضات، ويمتاز بتأهيل أكاديمي وصاحب خبرة في التعامل مع ملف الحركات المسلحة في دارفور، ومن هذا الباب أُوكلت إليه رئاسة اللجنة العليا للترتيبات الأمنية لمسار دارفور، أحد المسارات المتفق عليها في سياق اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ووفقاً لرصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن اللواء فقيري من خريجي الدفعة 39 بالدفاع الجوي للقوات المسلحة، وعمل مستشارا للمجلس العسكري الانتقالي الذي تولى سدة الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير أبريل/نيسان 2019، كما كان مديرا لمكتب عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي خلال الأشهر الأولى للمرحلة الانتقالية.

وشارك اللواء فقيري ضمن طاقم القوات المسلحة في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وهي جزء من 5 ورش تم التوافق عليها في سياق الاتفاق الإطاري الممهد لتسليم السلطة لحكومة مدنية، إذ مثلت هذه الورشة بداية خلافات كبيرة بين الجيش والدعم السريع إثر الخلاف بشأن المدى الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، ومن له السلطة في قياداتها خلال الفترة الانتقالية.

وإلى جانب اللواء فقيري، يضم وفد الجيش السوداني الدبلوماسي عمر صديق، وهو سفير سابق للخرطوم في الصين، وكان من المفاوضين المهمين خلال جولات الحكومة السودانية التفاوضية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ببلدة نيفاشا في كينيا.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين