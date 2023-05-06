شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تقسم بكتاب الله أن عازفها الشهير الذي انتقل للعمل مع الفنانة هدى عربي أكبر منها بعامين





على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظلت منصرفة لإعادة نشر بعض المقاطع الترند.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أعادت إحدى الصفحات نشر مقطع فيديو للفنانة ندى القلعة وهي تمازح عازف الدرامز الشهير “كرستوفر”.

وقالت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني وأقسمت بكتاب الله الكريم خلال لايف سابق أن العازف “كرستوفر” أكبر منها بعامين وسط ضحكاتها وضحكات العازف.

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن كرستوفر ظهر في الأشهر الماضية وهو يعمل مع الفنانة هدى عربي ومن ضمن العازفين الأساسيين لها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين