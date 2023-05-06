شاهد بالصورة والفيديو.. الفريق أول ياسر العطا يمازح جندي قام بالتقاط مقطع معه: (الصورة بقروش) وجمهور مواقع التواصل يعلق: (يا سلاح على الروح الجميلة والمعنويات العالية)





حرص الفريق أول ياسر العطا عضو المجلس السيادي بالسودان على دعم الجنود من قلب الحدث خلال معاركم الدائرة الآن ضد قوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع فقد سجل العطا زيارة رفقة عدد من الجنود لمقر التلفزيوني السوداني الذي تدور حوله مناوشات بين الجيش والدعم السريع.

وقام سيادة الفريق بممازحة أحد الجنود حينما قام الأخير بتصوير مقطع فيديو للمشهد, حيث قام العطا بممازحته (الصورة بقروش) وسط ضحكات الجنود.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المعلقين, فقد كانت الاشادة حاضرة من أحدهم الذي كتب معلقاً (يا سلاح على الروح الجميلة والمعنويات العالية).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين