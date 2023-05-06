شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يبكي بشكل هستيري ويبلل ملابسه بالدموع بعد ترديه أغنية (أنا أفريقي أنا سوداني) مع الفنان الكاشف





بكى مواطن سوداني وأبكى معه المئات من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد دخل السوداني الذي أصبح مقطعه ترند على مواقع التواصل, في نوبة بكاء وأخذ يذرف الدموع بشكل هستيري.

حيث قام المواطن الذي وصفه المتابعون بالرجل الوطني الأصيل بتشغيل أغنية (أرض الخير) عبر هاتفه وقام بترديد الأغنية مع الفنان الراحل إبراهيم الكاشف.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد فشل الرجل في حبس دموعه وأخذ يبكي بطريقة خطفت قلوب المتابعين للمقطع المؤثر.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين