شاهد بالفيديو.. الناشط ود برلين يهاجم المودل آية أفرو ويسخر منها (شكلك مراهقة وعاوزة ليك راجل) وأطالبك بحمل الدلوكة والغناء للدعم السريع





سخر الناشط السوداني المعروف ود برلين من الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو وذلك بعد إثارتها للجدل مؤخراً.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد الناشط الذي يقيم بأوروبا آية أفرو بالمراهقة التي تبحث عن رجل في حياتها يمنحها الرومانسية.

كما طالبها بالتوجه للفن وحمل الدلوكة والغناء لقوات الدعم السريع التي يؤازرها ود برلين, وكانت آية أفرو قد أثارت الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة بسبب عدم مشاركتها في عدد من الفعاليات بالمملكة العربية السعودية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين