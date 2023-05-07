شاهد بالفيديو.. خبراء في لغة الجسد يحللون ويكشفون الكثير من ما كان يخفيه “حميدتي” أثناء خطابه الشهير





كشف خبراء ومحللون في لغة الجسد عدد من التفاصيل التي كان يخفيها قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي خلال خطاب شهير له.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد الخبراء الذي استندوا بمقطع فيديو لحميدتي الذي دخل بقواته في حرب ضد القوات المسلحة السودانية.

الفيديو الذي حلله خبراء لغة الجسد ظهر فيه حميدتي وهو يلقي هام في العام 2021 بعد قرارات اتخذها في ذلك الوقت القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أكد الخبراء أن قائد الدعم السريع كان مجبراً على الظهور وفقاً لما أظهرته تعابير الوجه وحركة الجسم.

كما وضح أنه غير مهتم بما يقوله وفقاً للإعادة البطيئة إضافة لوجود مشاعر سلبية لديه وعدم المصداقية في حديثه وتورطه في جملة قالها.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين