شاهد بالفيديو.. اللواء أحمد شكرت الله يكشف تفاصيل اختطافه من قبل قوات الدعم السريع: (قاموا بدعوتي لوجبة فطور ثم اختطفوني من قندهار بعد أن أغلقوا عيني بقطعة قماش)





كشف اللواء الركن أحمد عبد الرحيم شكرت الله الذي كان معتقلاً داخل إحدى مقرات الدعم السريع لفترة طويلة كواليس اعتقاله قبل أن يحرر نفسه بعد المعارك الأخيرة بين الجيش والدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد سرد اللواء تفاصيل اعتقاله والذي اسماه بالاختطاف لأن ما تم ليس له علاقة بالاعتقال.

وقال شكرت الله في مقطع فيديو متداول أن القصة بدأت بدعوته لوجبة فطور بمنطقة قندهار غربي مدينة أم درمان, وبعد تناول الافطار خرج بسيارته.

وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, بعد خروجنا توفت عربة “أوباما” وطلب مني مرافقي والذي كان عميل لهم التوقف, وبعد أن توقفت جاء أشخاص وقاموا بربط عيني بقطعة قماش, وكانوا حريصين جداً أن لا أرى أي شيء.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين