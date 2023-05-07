شاهد بالصورة.. (أقلهن مهراً أكثرهن بركة) بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد أسرة سودانية تزوج إبنتها لشاب بمهر قيمته “500” جنيه فقط ومواقع التواصل تشتعل بالإشادة والتبريكات





تصدر خبر زواج فتاة سودانية من فتى أحلامها بمهر قليل ومبارك قائمة الأخبار الأكثر تداولاً ومشاركة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكملت أسرة سودانية مراسم عقد قران إبنتها على الشاب بمهر قيمته “500” جنيه فقط وسط دهشة وإعجاب المتابعين.

وكتب شقيق العروس محمد ياسر في تدوينة لها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تابعها الآلاف (اقلهن مهرا اكثرهن بركة… سبحان الله كنا مقررين يكون العقد والزواج في ظل ظروف الحرب يكون في مصر الفترة الجاية ونحن حاليا في حلفا ومسافرين شاءت الظروف انه نقرر اليوم السبت 6 مايو 2023 الساعة 8 م نعقد على اختي الملاك بت امي وابوي هناء ياسر من قريبي وصاحبي العزيز واخوي وسيد الرجال محمد خالد مقلد وبمهر 500 جنبه بس.).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أرفق محمد صورة من قسيمة الزواج ومبلغ ال (500) جنيه وقال: (وفي مثل بقول الطيور على اشكالها تقع لكن جوز اللوز ديل جابو لينا مثل جديد وهو انه الملائكة على اشكالها ترتبط).

وختم تدوينته قائلاً: (باركوها يااخوانا في الظروف دي وعرسوا لاي اثنين كانو مقررين يتزوجوا والحرب جاطت ليهم امورهم

الموضوع والقرار كان مفاجئ والشبكة كانت كعبة جدا جدا ف بعتذر لكل الاقارب والحبايب والمعارف انه ماقدرنا نتواصل معاهم في الظروف دي.. الف مبروك للعرسان وربنا يبارك ليهم وبيت مال وعيال ان شاءالله.).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين