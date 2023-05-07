شاهد بالفيديو.. الأمين العام لجامعة الدول العربية المصري أبو الغيط لشعب بلاده: (أوعوا تنسوا أن السودان احتضن المصريين في حرب 1969 و 1973 بكل حب وترحاب)





استضاف الإعلامي المصري أحمد موسى،خلال إحدى حلقاته الأخيرة الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط عبر برنامجه علي مسئوليتي الذي يذاع على قناة صدى البلد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تطرق أبو الغيط للحديث عن استقبال السودان للمصريين في عدد من المناسبات وطالب الشعب المصري بتذكرها وعدم نسيانها.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: (عاوز الفت النظر لموضوع يجب أن لا ننساه إطلاقاً, وهو أن الكلية الحربية المصرية في العام 1969 في أزمة المواجهة المسلحة مع إسرائيل والحرب, انتقلت الى السودان والمجتمع السوداني وقتها حمى واحتضن أولاد مصر ويجب أن لا تنسوها).

وتابع أبو الغيط حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين: (أيضاً في عام 1973 أتخذت القوات المصرية قاعدة وادي سيدنا بأم درمان كقاعدة لها للتدريب والحماية أثناء الحرب).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين