شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يحذر قادة الجيش من الاتفاق على هدنة مع الدعم السريع ويؤكد: تبقى في قوات حميدتي 3 ألف جندي فقط..أمنحوني سلاح وسأقضي عليهم جميع وأتحمل العقوبات





حذر مواطن سوداني عبر مقطع فيديو قام بتصويره قيادات الجيش السوداني من الاتفاق مع قوات الدعم السريع على أي هدنة جديدة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أشاد المواطن الذي تفاعل الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي بحديثه بالجيش السوداني وسخر من حميدتي قائد الدعم السريع بعد أن أكد في تصريحاته انسحاب عدد من ضباطه والتحاقهم بالقوات المسلحة.

وبشر المواطن كل الشعب السوداني مؤكداً أن الدعم السريع انتهي وكل ما تبقى منه 3 ألف جندي فقط, كما طالب الجيش بمنحه السلاح وهو قادر على قتلهم جميع مؤكداً تحمله كل العقوبات التي قد تصدر في حقه.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين