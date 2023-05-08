شاهد بالفيديو.. مواطن مصري من أسوان يرد بقوة على بعض النشطاء المصريين: (السودانيون أقرب لنا منكم وسندعمهم)





خصص الإعلامي المصري الشهير معتز مطر إحدى حلقاته من برنامجه المتابع “مع معتز” للحديث عن السودان وأهله بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أشاد مطر خلال حديثه بترابط الشعب السوداني, وعرض مقطع فيديو من استقبال أهالي الولايات السودانية لسكان الخرطوم الفارون من الحرب.

كما نشر مقطع لمواطن مصري يقيم في مدينة أسوان تحدث من خلاله عن العلاقات التي تجمع الشعب المصري وأهالي أسوان تحديداً كما رد على هجوم بعض الناشطين المصريين على السودانيين الذين وصلوا مصر.

وقال في حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين (أن السودانيون تربطهم علاقات قوية من نسب وغيره مع السودانيون مؤكداً وموجهاً حديثه لبعض النشطاء.. السودانيون أقرب لنا منكم وسندعمهم).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين