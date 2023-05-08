شاهد بالفيديو.. ناشط مصري يسخر من حميدتي: هل تعلم أن الجيش السوداني استخدم معك 10% فقط من قوته وأنا عاوزك الأيام الجاية تقعد تعد الضحايا بتوعك





سخر ناشط مصري عبر مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية والسودانية من قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي الذي دخل في حرب ضد الجيش السوداني.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد جاءت سخرية الناشط المصري من حميدتي بعد تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها طيران مصري وأجنبي بقصفه.

الناشط المصري أكد لقائد الدعم السريع أن الجيش السوداني بطيرانه ليس في حوجة لمساعدات أجنبية فهو قادر تمام على حسمك في أيام قليلة.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين فقد ذكر المواطن المصري حميدتي قائلاً: الجيش السوداني استخدم معك 10% فقط من قوته, وأضاف: أنا عاوزك الأيام الجاية تقعد تعد الضحايا التي ستقتل من قواتك.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين