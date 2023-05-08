شاهد بالفيديو.. جندي يعلن إنسلاخه من الدعم السريع بمحض إرادته ويصور مقطع لنفسه يكشف من خلاله الأسباب: (حميدتي أصبح يدعم الجبناء)





أعلن جندي يقوات الدعم السريع إنسلاخه من قوات القائد محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي, ووقام الجندي بتصوير مقطع فيديو لنفسه كشف من خلاله الأسباب.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد الجندي في حديثه أن الأسباب التي جعلتهم يدخلون في حرب ضد الجيش هي نصرة الضعفاء.

وأضاف في حديثه: كل الأسباب التي جئنا من أجلها لم أشاهدها, وكل ما شاهدته أن حميدتي يقوم بدعم الجبناء, إضافة إلى استجلابه قوات تشادية أدخلها داخل القصر.

كما ذكر في حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين أن دوافع بعض أفراد الدعم السريع السفر إلى خارج السودان, أما أنا فلا أرغب في السفر وغير محتاج له لذلك أعلن إنسلاخي من الدعم السريع.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين