شاهد بالصورة والفيديو.. ناشطة مصرية تسخر من حميدتي وتصفه بمسيلمة الكذاب فرع السودان: (كذاب كذب الإبل التي كنت ترعاها وفشلت في السيطرة على سروالك وبدلتك العسكرية فكيف تسيطر على الخرطوم)





سخرت ناشطة مصرية وعبر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً السودانية من قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد وصفت الناشطة المصرية قائد الدعم السريع الملقب بحميدتي بمسيلمة الكذاب فرع السودان.

وقالت في حديثها الذي وجهته لحميدتي: (أنت فشلت في السيطرة على سروالك وبدلتك العسكرية بعد أن رميتهم فكيف تسيطر على 95% من الخرطوم حسبما ذكرت).

وأضافت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (حميدتي يكذب كذب الإبل التي كان يرعاها ولو مسيلمة الكذاب كان موجوداً وسمع بكذبه لنطق الشهادتين وأسلم).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين