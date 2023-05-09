شاهد بالفيديو.. قوات الدعم السريع تلقي القبض على شاب عائد من عمله بالسوق وتقوم بتعذيبه بحجة أن شكله يدل على أنه ضابط استخبارات





ظهر شاب سوداني في مقطع فيديو وجد حظه من التداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد الشاب في حديثه أن قوة من الدعم السريع كان تقف أمام كوبري ود البشير بأم درمان قامت بتوقيفه أثناء عودته من العمل بالسوق.

وذكر الشاب أن أفراد الدعم السريع قاموا بالتعامل معه بوحشية وتم تعذيبه بحجة أن شكله يدل على أنه ضابط استخبارات بالقوات المسلحة.

وقال الشاب بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أنه أخبرهم أن لا علاقة لا بالجيش ولا ينتمي لأي جهة عسكرية أو حزب سياسي ورغم ذلك واصلوا ضربه, ووضحت أثار التعذيب في جسده بعد أن قام بتصويرها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين