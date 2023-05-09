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شاهد بالفيديو.. جنود بالجيش السوداني يتوعدون قوات الدعم السريع في يوم المعركة المصيرية (الرحمة لا تجوز عليكم والليلة يوم الدواس..وموت ولاقى عجوز)

2023/05/09
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Waving the national flag, Sudanese soldiers rally in the capital Khartoum following a speech by Field Commander Brig. Mohammed Hamdan Hemaidti, on May 21, 2014, after troops from the controversial Rapid Support Forces said they seized a strategic area about 20 kilometres (12 miles) northeast of South Kordofan's state capital Kadugli. AFP PHOTO/ASHRAF SHAZLY (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)

توعد جنود بالجيش السوداني أفراد الدعم السريع في يوم المعركة المصيرية وذلك خلال مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد ظهر جنود الجيش وهم في حالة معنوية عالية, وتوعدوا أفراد الدعم السريع بالحسم وقالوا خلال الفيديو وهم في روج معنوية عالية (الليلة يوم الدواس).

وتابعوا حديثهم الحماسي الذي نال اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي (الليلة موت ولاقى عجوز) كما طالبوا زملائهم بالتصويب القوي تجاه قوات الدعم السريع وهم يهتفون (ديل لا تجوز عليهم الرحمة).

الخرطوم _ النيلين

2023/05/09