شاهد بالفيديو.. جنود بالجيش السوداني يتوعدون قوات الدعم السريع في يوم المعركة المصيرية (الرحمة لا تجوز عليكم والليلة يوم الدواس..وموت ولاقى عجوز)





توعد جنود بالجيش السوداني أفراد الدعم السريع في يوم المعركة المصيرية وذلك خلال مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد ظهر جنود الجيش وهم في حالة معنوية عالية, وتوعدوا أفراد الدعم السريع بالحسم وقالوا خلال الفيديو وهم في روج معنوية عالية (الليلة يوم الدواس).

وتابعوا حديثهم الحماسي الذي نال اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي (الليلة موت ولاقى عجوز) كما طالبوا زملائهم بالتصويب القوي تجاه قوات الدعم السريع وهم يهتفون (ديل لا تجوز عليهم الرحمة).

الخرطوم _ النيلين