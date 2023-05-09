شاهد بالصورة والفيديو.. طيار بالقاعدة الجوية يكشف حقيقة الطيار السودانية الشهيرة “سارة” التي قادت طائرة “الميج” الحربية وقصفت بها مواقع الدعم السريع





كشف طيار بالقاعدة الجوية العسكرية للجيش السوداني الحقائق الكاملة للقصة المتداولة بغزارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وتتحدث عن طيار سودانية اسمها “سارة” حققت سيرتها شهرة واسعة السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد نفى الجندي بالقاعدة الجوية وبقوة الأحاديث المنتشرة عن قيادة طيار تدعى “سارة” لطائرة “الميج” التي قامت بقصف مواقع ومقرات للدعم السريع.

وأكد في حديثه صورة الطيار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وقيل أنها “سارة” في الحقيقة هي الطيارة مريم المنصوري وهي إماراتية الجنسية وليس لها علاقة بالسودان, كما نوه المتابعين بالابتعاد عن نشر الشائعات.

الخرطوم _ النيلين